الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«الشابو» يقود شخصًا للسجن المشدد 15 سنة بسوهاج

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامي نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 10 أكياس من الشابو المخدر كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

سوهاج الشابو المشدد الاتجار فى الشابو

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