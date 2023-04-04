حملات على أسواق اللحوم وإزالة تعديات.. جهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ٨٧ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٩ مارس وحتى ٣ أبريل الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 767 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم الانتهاء من تحصين 18 ألف و 815 رأس ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما تم عقد 14 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية ندوة ارشادية حول رعاية وتغذية الأغنام والماعز بمركز إرشاد السفاينه، كما تم تنفيذ ندوات إرشادية بمركزي طوخ و قليوب، للتوعية بأهم المحاصيل الصيفية التى سوف يتم التعاقد مع المزارع لزراعتها وتوريدها وهى الذرة الشامية وفول الصويا والسمسم وعباد الشمس.

فيما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية ندوة حول التنمية الزراعية وتأثيرها على الاقتصاد القومي، كما أعلنت المديرية، استمرار حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم ازالة عدد (8) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك تم المرور على (33) مركز تجميع البان و(55) محل اعلاف، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية يوم حصاد لمحصول الكتان بمركز ديرب نجم، كما شنت مديرية الطب البيطري 24 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 117 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 177 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبد ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 450 ألف و 322 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلا عن تنظيم 115 ندوة إرشادية و697 لقاء إرشادي.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمركز حوش عيسى، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة السويس المرور لمتابعة زراعات القمح والتأكد من خلوها من الاصابات وعدم تأثرها بالتغيرات المناخية في هذه الفترة، كما تم عقد ندوه إرشادية ضمن برنامج المكافحة المتكاملة للحشائش للمحاصيل الصيفية والتي تشمل الفول الصويا الذرة الشامية والذرة الرفيعة، كما تناولت الندوة دور الإرشاد في تطوير الزراعة وتوعية المزارعين، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد متابعة حصاد محصول بنجر السكر بجمعيات جنوب بورسعيد، كما تم المرور لمتابعة زراعات القمح بجمعيتي التينة والخير الزراعية جنوب بورسعيد، كما تم استقبال ممثلي المجلس القومي للسكان لبحث أوجه التعاون المشترك بين المديرية والمجلس، كذلك عقد ندوة حول المكافحة المتكاملة للحشائش.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على زراعات القمح وفحصها، كذلك الجمعيات والإدارات الزراعية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كما تم المرور على زراعات البطاطس بنواحي المحافظة للاطمئنان على حالتها، كما تم تنفيذ يوم حقل ضمن فعاليات الحملة القومية لمحصول القمح بمركز فارسكور، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 103 کجم لحوم ودواجن غير صالحه للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محاضر للمخالفين.

فيما عقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء الاجتماع الأسبوعي بالعاملين بالمديرية لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة ومتابعة ما تم تنفيذه، ومتابعة زراعات القمح، كما تم أيضا متابعة حركة الأسمدة وتوزيعها على المزارعين المستفيدين، كذلك نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، 10 ندوات إرشادية للتأكيد على أهمية تحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما تم تحصين 62 ألف و 295 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط المرور ومتابعة زراعات القطن والزراعات الشتوية، كما تم عقد ندوة في مجال المكافحة المتكاملة للحشائش الخاصة بالمحاصيل الصيفية: الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، فول الصويا، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسوان اجتماع بحضور ممثلين عن مديرية التموين والمطاحن والبنك الزراعي والمراقبات والإصلاح بالإضافة إلى التعاون والإدارات الزراعية التابعة للمديرية وقد تم استعراض خطة توريد محصول القمح للشون والصوامع والسعة التخزينية لكل منها بالمحافظة ونسب النقاوة المختلفة، كما تم استعراض بعض المشاكل التى قابلت موسم التوريد الماضي والعمل على حلها خلال موسم التوريد الحالى والاستعداد التام للموسم الصيفي.

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