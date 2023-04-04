وسط أجواء مبهجة.. محافظ المنوفية يكرم الأمهات المثاليات

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأمهات المثاليات الفائزات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والمحافظة لهذا العام، جاء ذلك خلال استقباله لهم بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة تزامناً مع الاحتفال السنوي للمرأة المصرية بعيد الأم و بحضور مدير مديرية التضامن الاجتماعي .

ووسط زغاريد الفرح والبهجة، أهدى محافظ المنوفية الأمهات المثاليات شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديراً لقصص كفاحهن وهم السيدة نوال عبد العظيم خليل الحاصلة على المركز الأول علي مستوي الجمهورية ( أم بديلة ) ، والسيدة إمتياز السيد الجندي الحاصلة على المركز الأول علي مستوي الجمهورية ( أم حياة كريمة ) ، كما كرم السيدة سوزان منصور خميس الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة ، والسيدة أمينة لبيب الكردي ( أم لابن من ذوي الهمم ) ، وكذا السيدة أصيلة صالح علي ( أم اعتبارية ) ، السيدة عواطف محمد رمضان ( أم من ذوي الهمم ) ، السيدة عفاف أحمد طمان ( أم مثالية) ، والسيدة سحر صبحي سليمان ( أم رائدة ريفية ) .

وخلال التكريم هنأ المحافظ الأمهات المثاليات بعيدهن قائلاً " سعدت باللقاء بكم و أتشرف بمقابلتكم فأنتم نماذج مشرفة للمرأة المصرية " وحرص على الاستماع لقصة كفاحهن وما قدموه من تضحيات ومسيرة عطاء من أجل تربية أبنائهن حتى وصلوا لأعلى المراتب ، وفى لفتة طيبة سلم المحافظ كرسي متحرك لإحدى الأمهات من ذوى الهمم مراعاة لظروفها الصحية وتقديراً لمسيرتها المشرفة ، مؤكداً أن التكريم ليس لأشخاص بل تكريماً لنماذج عديدة متواجدة في كل بيت وأسرة مصرية قدمن وما زلن يقدمن المثل الأعلى والقدوة في حمل الأمانة وأداء الرسالة تجاه أسرتها ومجتمعها .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة في عهد الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والاستراتيجيات والبرامج الداعمة للمرأة للمساهمة في بناء قدراتهن وتمكينهن سياسياً واقتصاديا واجتماعيا وإدماجهن كعنصر رائد وفعال في خطط التنمية المستدامة ، وفي نهاية اللقاء حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الأمهات المثاليات ، مقدمن الشكر والتقدير للمحافظ على هذا التكريم لدعمه الكامل للمرأة وتعزيز دورها كونها شريكاً أساسياً في دفع عجلة التنمية.