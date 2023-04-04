مصرع سيدة وإصابة آخرين فى انقلاب سيارة بالفيوم

لقيت سيدة مصرعها تُدعى "س. م" في العقد الرابع من العمر ومقيمة بعزبة الحلفاوية التابعة لقرية تطون بمركز إطسا في محافظة الفيوم، كما أصيب آخرون بإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارة أجرة بسبب انفجار الإطار الأمامي، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلابها بالأراضي الزراعية.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت، مأمور مركز شرطة إطسا، بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بمصرع سيدة تدعي "س. م" ومقيمة بعزبة الحلفاوية التابعة لقرية تطون، كما أصيب آخرون بإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارة أجرة بسبب انفجار الإطار الأمامي.

وعلى الفور انتقلت سيارة مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، ونقل جثة السيدة إلى نفس مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة بتسليم الجثمان إلى أسرتها لدفنها بمقابر الأسرة.