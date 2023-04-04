«الإحصاء»: مصر حافظت على فوائض الكهرباء.. و52% زيادة فى صادراتها

واصلت مصر زيادة كمية الكهرباء المولدة، والتى تراوحت قيمتها شهريًا بين 15 لـ 22.5 جيجا.و.س، بينما فى المقابل تراوحت كمية الكهرباء المستخدمة بين 11.9 لـ 16 جيجا.و.س شهريًا خلال عام 2022، وتحققت أعلى كمية للكهرباء المولدة شهريًا خلال شهرى يوليو وأغسطس بنحو 21.4 و22.5 جيجا.و.س، بينما كانت أقل الشهور استهلاكًا هى فبراير وأبريل بنحو 11.9 و12.5 جيجا.و.س، لتحافظ بذلك على الفوائض المتحققة في الكهرباء.

وحسب تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استحوذ قطاع الاستخدامات المنزلية على الحصة من هيكل توزيع الكهرباء المستخدمة، بنحو 5.4 جيجا.و.س بنسبة 38.8% شهريًا خلال عام 2022 مقابل 5.2 جيجا.و.س خلال الفترة المناظرة من العام السابق، يليه قطاع الصناعة بـ 3.9 جيجا.و.س بنسبة 28.1%.

وأشار تقرير الإحصاء إلى ارتفاع صادرات الطاقة الكهربائية إلى حدود 108.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 71.3 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 37.5 مليون دولار بنسبة ارتفاع 52.7%.

فيما بلغت حصة مرافق عامة وجهات حكومية من الكهرباء المستخدمة نحو 1.7 جيجا.و.س بنسبة 12.2%، واستخدامات تجارية 0.8 جيجا.و.س بنسبة 5.8%، وزراعة ورى وصرف 0.7 جيجا.و.س بنسبة 5%، وجهات أخرى 1.4 جيجا.و.س بنسبة 10.1%.

ترتبط مصر بشبكة كهرباء مع 4 دول عربية، وتأتي الأردن في المرتبة الأولى للدول الأكثر استيرادًا للطاقة من مصر، وتليها ليبيا في المرتبة الثانية ثم الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى السودان.

كما يجرى الاستعداد لتشغيل مشروع الربط لتصدير الكهرباء من مصر إلى أوروبا عبر اليونان بطول يصل إلى 900 كيلومتر، ويتوقع أن تتراوح قدرات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان بين 2000 و3 آلاف ميجاوات.