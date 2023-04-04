الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«أم كلثوم بنت عقبة».. حلقات تعليم أسوان ضمن «صحابيات في رحاب النبي»

الحلقات الثقافية
الحلقات الثقافية

واصلت مديرية التربية والتعليم في أسوان عرض الحلقات الثقافية بعنوان «صحابيات في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم» ويتم اذاعتها يوماً بعد يوم، تهدف إلى التعرف شخصية جديدة لصحابية جليلة كان لهم إثر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويأتي ذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وضمن الموسم الثالث من «فوانيس رمضان»، ويتم عرض الحلقات الثقافية عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتضمنت الحلقة السادسة التي تم عرضها مؤخرًا ضمن «صحابيات في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم»، قصة الصحابية أم كلثوم بنت عقبة، وهي صحبية جليلة وأبرز المعلومات التي تم عرضها عنها: أنها اخت عثمان بن عفان رضي الله عنه لأمه، وأنها أسلمت بمكة قبل أن يؤخذ النساء في الهجرة إلى المدينة ثم هاجرت وبايعت، وذكر ابن سعد انها أول من هاجرت من النساء وهاجرت في هدنة الحديبية، وغيرها من المعلومات.

ويتم تقديم هذه الحلقات الثقافية من خلال عرض فيديو لكل حلقة، بواسطة توجيه رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم، تحت إشراف موجه عام رياض الأطفال سهير عبدالرؤوف، وصوت المعلمة غادة جامع، وتصميم الفيديوهات المعلمة شيماء صادق، معلمات بقسم رياض الأطفال.

أسوان صحابيات فى رحاب النبى الصحابية كلثوم بنت عقبة تعليم أسوان حلقات ثقافية شهر رمضان المبارك

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