الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث موقف تقنين الأراضى أملاك الدولة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة والموقف الحالي لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتدقيق واللجان المشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وإزالة التعديات على أراضي الدولة.
وشدد المحافظ على ضرورة متابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالديوان العام.
ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي والجدية والحزم في إدارته وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن استوفوا كل الاشتراطات المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.
وقال المحافظ إنه تم تقديم كل التسهيلات للمواطنين واضعي اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم سواء في عدم المغالاة في التسعير أو رسوم الفحص والمعاينة، فضلا عن التسهيل في سداد حق الدولة سواء مقدم التقنين أو الأقساط تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن تقديم كل التيسيرات للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
وشدد على ضرورة الإسراع في وتيرة العمل، وتضافر كل الجهود وتقديم الحلول لأي معوقات تواجه منظومة العمل، وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بهذا الملف مصدرًا تعليماته بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، وكل الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة مع متابعة موقف الإزالات وتحدبد حجم التعديات، وما تمت إزالته والأراضي المتقدم عليها طلبات التقنين وقيمتها حسب كل منطقة.

IMG-20230404-WA0030
IMG-20230404-WA0030
أخر المستجدات أراضي املاك الدولة استرداد حق الشعب الاشتراطات المطلوبة التيسير علي المواطنين الجهات المختصة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المتغيرات المكانية المستشار القانوني أملاك الدولة تقنين أراضي أملاك

الأكثر قراءة

ارتفاع وفيات حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «الإسكندرية-مطروح»

الأهلى يواجه غزل المحلة بـ«تشكيل جديد»

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

منذر رياحنة يكشف لـ«الدستور» أحداث الحلقات الجديدة فى «جعفر العمدة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

متي ستعود الجماهير؟!

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت