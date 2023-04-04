حملة إزالة لتعد بالبناء المخالف في التل الكبير بالإسماعيلية

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بالاسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال تنفيذ إزالة فورية لبناء بدون ترخيص على مساحة 120 م، بقرية الملاك، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.

وتمت الإزالة بحضور رئيس القرية والقسم الهندسي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأكد محافظ الإسماعيلية على شن حملات بشكل مستمر لإزالة أي تعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، مشيرا أنه لن يسمح بأي حالات تعدي وسيضرب بيد من حديد حيال المخالفين.