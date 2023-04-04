بعثة «القومي لحقوق الإنسان» تتفقد مستشفيات التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

زارت بعثة من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة وفاء بنيامين رئيس اللجنة الاجتماعية وعضو المجلس، و رابحة فتحي عضوة المجلس وأسماء فوزي، وشيرين المصري من الأمانة العامة للمجلس، عددا من المستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، بهدف متابعة منظومة التأمين الصحي الشامل ورصد الوضع الراهن.

وكذلك متابعة تطور سير تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وتفقد وحدات الرعاية الصحية وبعض المستشفيات الخاضعة للمنظومة، وإجراء مقابلات مع المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية، ومعرفة معوقات.

يأتي انطلاقا من أن الحق في الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه، من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى، وفي إطار نشاط المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتنفيذا لخطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية.

عقدت البعثة اجتماعاٌ، مع الدكتور الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية الذي أوضح للجنة الجهود التي تقوم بها المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والعمل على الحل الفوري لأي معوقات تواجه التطبيق.

فيما اوضح الدكتور مؤمن القرقارى ، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية ، إن المجمع الطبى من أكبر المستشفيات التابعة للهيئة وقوته السريرية تصل إلى 350 سريراً، ونسعى أن تكون مدينة طبية متكاملة، حيث أننا نقدم جميع الخدمات الجراحية وغير الجراحية.

- مستشفى أبو خليفة تقدم كافة الحزم الطبية والعلاجية للمرضى

وقامت البعثة بزيارة مستشفى الطوارئ والجراحات المتخصصة بأبو خليفة وتبين من خلال الزيارة أن المستشفى تقدم كافة الحزم الطبية والعلاجية للمرضى طبقا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية العالمية، وتضم نخبة من الأطباء الاستشاريين، والأخصائيين لضمان تقديم أفضل الخدمات طبقًا لمعايير الجودة العالمية.

و تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 130سريرًا، و5 غرف للعمليات، ويجرى بها أهم وأبرز الجراحات وذلك في عدد من التخصصات الطبية، أبرزها جراحات (العظام، الأورام، الصدر، الوجه والفكين، التجميل، المخ والأعصاب، الجراحة العامة .

وكذلك تم زيارة مركز طب أسرة ابو خليفة حيث يقدم المركز بأقسامه المختلفة، تنظيم الاسرة وصحة المرأة ومتابعة الحمل - صحة الطفل وإجراء اختبار السمعيات لحديثى الولادة- التطعيمات الدورية - رعاية الأسنان - الإسعافات الأولية للحالات الطارئة البسيطة.

و قامت البعثة بالاطلاع على برامج التدريب المقدمة للسادة الأطباء، وفريق التمريض للتوصل لمدي الاستثمار المبذول لرفع كفاءة مقدمي الخدمة من الأطباء وفريق التمريض.

- التعرف على آليات إدارة وتلقي الشكاوى

وكذلك التعرف على آليات إدارة وتلقي الشكاوى، واختبار فعالية آلية الشكاوى التابعة للتأمين الصحي، وتقييم مدى وفعالية رقمنه المنظومة، والتواصل المباشر مع المستفيدين من الخدمة لمعرفة أوجه القصور، والنجاح في المنظومة، وقياس مدى رضاء المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة، وسهولة تلقي الخدمة الطبية للمواطنين

وقدمت الدكتورة وفاء بينامين الشكر للقائمين على تنفيذ هذه المنظومة التي تعد نقلة نوعية في تطبيق الحق بالصحة على أرض الواقع.

جدير بالذكر ان البعثة بدأت زيارتها للمحافظة بلقاء محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، والقيادات التنفيذية والشعبية وممثلين عن النقابات العمالية والمهنية بالمحافظة.