أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 4/4/2023 في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء،استقرارًا في الأسواق ولدى الجزارين وفي الشوادر الحكومية وتراوح سعر الكيلو اللحم الكندوز بين 250 جنيهًا و300 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو الضأن بين 240 و280 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

وسجل سعر كيلو اللحم الجملي بين 210 إلى 250 جنيه، في حين سجل سعر كيلو الكبدة البلدي من 250 جنيها وحتى 300 جنيه، وتراوح سعر كيلو اللحم المفروم العادي بين 250 و300 جنيه، فيما سجل سعر كيلو اللحم البتلو بين 240 و280 جنيه.

سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي بين 130 و140 جنيه بينما سجل سعر كيلو اللحم الكندوز بين 250 و320 جنيه، بينما سجل سعر كيلو اللحوم الضأن بين 240 و280 جنيه.

سعر اللحوم المجمدة

وسجل سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي نحو 115 جنيه، بينما تراوح سعر اللحم البرازيلي بين 160 و190 جنيه، في حين تراوح سعر كيلو اللحوم المفرومة بين 180 و240 جنيه.

وكان قد أكد يوسف البسومي النقيب العام للجزارين، أن استيراد اللحوم من تشاد والسودان سيخفضان أسعار اللحوم في شهر رمضان، مع الاهتمام بالتأمين للإنتاج المحلي سواء من العجول البلدية او المستوردة بجانب استيراد وضرورة زيادة رؤوس المواشي من الإنتاج المحلي مع مراعاة التوازن في الأسعار من المنتج والمستهلك وحتى لاتؤثر على إنتاج وصناعة اللحوم.

وقال" البسومي" في تصريحات لـ الدستور أنه لابد من تسمين ماشية مستوردة إلى جانب استيراد اللحوم بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل ، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار اللحوم يترتب علية انخفاض أسعار الدواجن والأسماك، حيث أن انخفاض أسعار اللحوم تخفض أسعار الدواجن والأسماك وبالتالي هى حركة متوازنة حتى لاتؤثر على الصناعة وعدم خروج المربين من السوق.