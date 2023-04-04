الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4/4/2023

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن تراجعا اليوم في بورصة الدواجن خلال التعاملات الصباحية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 .

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2023

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء حيث تراوح سعرها مابين 65 جنيه إلى 66 جنيه في بورصة الدواجن، حيث تصل إلى المستهلك بـ 75 جنيها حسب المنطقة.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2023

سجلت أسعار الفراخ الساسو الحمراء سعر تراوح مابين 85.00 جنيه إلى 99.00 جنيه  في بورصة الدواجن، حيث تصل إلى المستهلك بـ 100 جنيها حسب المنطقة.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2023

سجلت أسعار الفراخ البلدي  سعر 110.00 جنيه  في بورصة الدواجن، حيث تصل إلى المستهلك بـ 120جنيها حسب المنطقة.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2023

سجلت أسعار الفراخ الأمهات سعر تراوح مابين 55.00 جنيه إلي  56.00 جنيه  في بورصة الدواجن، حيث تصل إلى المستهلك بـ 65 جنيها حسب المنطقة.

أسعارالكتاكيت اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2023

سجل سعر كتكوت أبيض عمر يوم  مابين 11.00 جنيه إلى  12.00 جنيه.

سجل سعر كتكوت ساسو عمر يوم  مابين 8.00 جنيه إلى  9.00 جنيه.

سجل سعر كتكوت بلدي عمر يوم  مابين 7.50 جنيه إلى  8.00 جنيه.

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أسعار البيض اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 

سعر كرتونة البيض الأحمر تسجل 104جنيهات في بورصة الدواجن وتصل إلي المستهلك 114 جنيها .

سعر كرتونة البيض الأبيض تسجل 96 جنيها في بورصة الدواجن وتصل إلي المستهلك 107 جنيها .

سعر كرتونة البيض البلدي 109 جنيهات في بورصة الدواجن وتصل إلي المستهلك 118 جنيها .

اسعار البانيه والأوراك اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 

سجلت أسعار الأوراك  ما بين 74- 86 جنيهًا للكيلو الواحد حسب المنطقة.
بينما سجل أسعارالبانية  ما بين 145- 170 جنيهًا في الكيلو حسب المنطقة.
وقد سجلت أسعار الصدور بالعظم مابين 115 جنيها للكيلو الواحد  حسب المنطقة .
وقد تراوح سعر الأجنحة  مابين 48-60 جنيهًا في الكيلو  حسب المنطقة .
وقد بلغت أسعار الهياكل حوالي 38 -45 جنيهًا للكيلوحسب المنطقة .

أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء أسعار الفراخ الأمهات اليوم الثلاثاء أسعارالكتاكيت اليوم الثلاثاء

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