اتحاد الكرة يستكمل مباريات الجولة الـ22 بدون «var» رغم انتهاء الأزمة

فضل مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بالاتفاق مع رابطة الأندية استكمال مباريات الجولة الـ 22 من مسابقة الدورى الممتاز بدون تقنية الفيديو var، إعمالا لمبدأ المساواة بين جميع الأندية فى تلك الجولة، وذلك برغم انتهاء الأزمة عقب الجلسة التى عقدت أمس بحضور وزير الشباب والرياضة ومسئولى اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، التوصل لاتفاق نهائي مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، لاتخاذ اللازم نحو إنهاء مشكلة تقنية الفار بالدوري، بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء ذلك، خلال اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وغيرهم.

وأعلن اتحاد الكرة، حكام مباريات اليوم الثلاثاء وفى مقدمتها مباراة الزمالك والمصري التى ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة 22 من بطولة الدوري المصري بدون حكام للفار.

وأسندت مباراة الزمالك والمصري إلى محمود ناجي كحكم ساحة، وأحمد حسام ورجب محمد القاضي كحكمين مساعدين، وصبحي العمراوي كحكم رابع.

بينما سيدير وليد عبدالرازق، مباراة أسوان وسموحة، ويعاونه كلا من: عادل ماهر مساعد أول ومحمد حمدي غزال مساعد ثان ومحمود منصور حكما رابعا.

ويعود إبراهيم نور الدين، للتحكيم مرة أخرى، بعد انتهاء فترة إيقافه، عقب مباراة الزمالك وسموحة، حيث سيدير مباراة الداخلية وفاركو، ويعاونه كلا من: نور سعيد مساعد أول وعمران فريج مساعد ثان ومحمود ناصف حكما رابعا.

وغابت تقنية الفيديو عن مباريات الجولة 22 بالإضافة للمباريات التي أقيمت حتي الان من الجولة 23 وذلك بسبب المستحقات المتأخرة على اتحاد الكرة للشركة المسؤولة عن التقنية منذ المجالس السابقة لاتحاد الكرة.