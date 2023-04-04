تقرير أمريكى: منطاد الصين جمع معلومات من مواقع عسكرية قبل سقوطه

كشف موقع إن بي سي نيوز الأمريكي، أن منطاد التجسس الصيني الذي أسقط في المحيط الأطلنطي، جمع معلومات استخبارية من مواقع عسكرية أمريكية، على الرغم من الجهود الأمريكية لمنعه من القيام بذلك.

ونقل الموقع في تقريره عن مسئولين أمريكيين، قالوا أن بالون التجسس الصيني حلق عبر الولايات المتحدة ليجمع معلومات استخبارية من عدة مواقع عسكرية أمريكية حساسة، على الرغم من جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنعه من القيام بذلك.



وقال المسئولون إن الصين كانت قادرة على السيطرة على البالون حتى تتمكن من القيام بعدة مرات بالمرور فوق بعض المواقع ونقل المعلومات التي جمعتها مرة أخرى إلى بكين في الوقت المناسب.



وأضاف المسؤلين إن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها الصين كانت في الغالب إشارات إلكترونية، والتي يمكن التقاطها من أنظمة الأسلحة أو تشمل اتصالات من أفراد القواعد الأمريكية، بدلاً من الصور.



وأضاف التقرير إن الصين كان بإمكانها جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية من المواقع الحساسة لولا جهود الإدارة للتحرك حول الأهداف المحتملة وإجهاض قدرة البالون على التقاط إشاراتها الإلكترونية عن طريق منعها من البث.



وكانت الصين ردت بأن المنطاد كان منطادًا مدنيًا غير مأهول انحرف بطريق الخطأ عن مساره، وأن الولايات المتحدة بالغت في رد فعلها بإسقاطه. ولم يذكر المسؤولون الشركة أو الإدارة أو المنظمة التي ينتمي إليها البالون، على الرغم من الطلبات العديدة للتعليق.



بعد إسقاط البالون في فبراير، قال مسؤولو إدارة بايدن إنه قادر على جمع معلومات استخبارية، حيث كان للبالون آلية تدمير ذاتي من الممكن أن يتم تفعيلها عن بعد من قبل الصين، لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إنه ليس من الواضح ما إذا كان ذلك لم يحدث بسبب تعطل الآلية أو لأن الصين قررت عدم تشغيلها.