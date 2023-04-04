الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ننشر مرافعة النيابة العامة بقضية قاتل زوجته وعائلتها بالإسكندرية

محكمة
محكمة

نشرت النياية العامة مقتطفات من مرافعتها في القضية رقم ٥٩٧٣ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الرمل ثان والمحال فيها متهم بقتل سبعة من أسرته منهم مراته وعائلتها وبناته بالإسكندرية لفضيلة المفتي.

 

وترافع المستشار خالد عبد القوي رئيس النيابة بنيابة المنتزه الكلية، وذلك تحت إشراف إدارة البيان والمرافعة بالمكتب الفني للنائب العام.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣ ونظرتها المحكمة في أولى جلساتها بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٣م، وقررت بجلسة مرافعة النيابة العامة يوم ٢/ ٤ /٢٠٢٣م إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام قِبل المتهم، وحددت جلسة يوم السبت الموافق ٦/ ٥/ ٢٠٢٣ للنطق بالحكم.

النيابة العامة عقوبة الاعدام فضيلة مفتي الجمهورية مرافعة النيابة العامة قاتل 7 من أسرته

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