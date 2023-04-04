الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«الديهي»: نأمل حضور الرئيس اختبارات موظفي شركات المياه

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن يأمل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبار مجموعة الموظفين الجدد لشركات المياه.

بالورقة والقلم

وأكد الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن الإعلان سنوياً عن تعيين 1000 موظف بشكرة مياه قنا رقم كبير للغاية، معبراً:" لازم نجيب الناس إللي تستحق، مش نجيب 6 من بيت واحد في الشركة".

الإعلام مرآة الحقيقة

وأضاف أن الإعلام مرآة الحقيقة، ويجب السماع لجميع الرسائل التي يبثها الإعلام، قائلاً:" قولت قبل كدا شركة مياه قنا بتعين أكثر من 1000 موظف سنوياً ومحدش رد علينا لا بالنفي أو الإيجاب".

وتابع: "الإعلام له دور كبير في المجتمع ولازم يكون فيه تحرك لأحاديث الإعلام، اتعلموا من الرئيس النزول إلى أرض الواقع وعدم الاعتماد على التقارير الورقية".

 

نشأت الديهي الاعلامي نشأت الديهي موظفي شركة المياه بالورقة والقلم قناة تن

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