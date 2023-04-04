نشأت الديهى: الرئيس السيسى حريص على دعم الجهاز الإدارى بالدولة بمختلف القطاعات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لم يكن لأحد أن يتخيل حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اختبارات انتقاء واختيار مجموعة من المدرسين أو الموظفين الجدد المطلوبين في وزارة التربية والتعليم.

اختبارات الجهاز الإداري بالدولة

وأكد الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن"، أن المواطنين تسائلوا كثيراً من قبل عن أسباب حضور الرئيس كشف الهيئة لبعض المهندسين العاملين والموظفين الجدد بوزارة النقل، معاقل: "الناس كانت مستغربة جداً من هذا الحضور الرئاسي، ولكن الرئيس السيسي يحرص على حضور اختيار مجموعات من الموظفين بالوزارت المختلفة، نحن أمام فلسفة جديدة".

مساعي رئيس

وتابع: "الناس قالت الرئيس حضر اختبارات وزارة النقل علشان الرئيس يجامل الفريق كامل الوزير آنذاك، وناس تاني قالت إن فيه عسكرة منتظرة لوزارة النقل".

واستكمل: "وزارة النقل أوضحت سبب حضور الرئيس اختبار الموظفين الجدد بهئية النقل، وقالت إن الرئيس حريص على دعم الجهاز الإداري في الدولة".