الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 12 من «الكتيبة 101».. التكفيريون يغتالون وفاء عامر لتعاونها مع الجيش

وفاء عامر في الكتيبة
وفاء عامر في الكتيبة 101

كشفت أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكتيبة 101 عن قتل الإرهابيين لإحدى السيدات السيناويات البطلات والتي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر بعد أن أصدروا فتواهم بوجوب إهدار دمها بسبب تعاونها مع الجيش المصري.

وجسدت الفنانة وفاء عامر دور السيدة الشهيدة مها إبراهيم سليمان، وقد ظهرت شجاعة وقوة وهي تسلم نفسها أمام هؤلاء الرجال الإرهابيين الذين وجههوا بنادقهم إليها لا خاشية من موت بل مقبلة على الشهادة، وأخذت تردد الشهادتين، لينطلق عليها بعد ذلك وابل من رصاصات التكفيريين فتسقط على الفور شهيدة في دمائها على الرمال، وهذا وسط تصوير التكفيريين لعملية اغتيالها لتخويف الأهالي.

 وقد لعبت هذه السيدة دورًا كبيرًا في مساعدة الجيش المصري، وإخباره ببعض المعلومات عن التكفيريين التي تساهم في قيامهم بمهمات ضدهم، كما كانت دائمة الدعاء لأفراد الجيش بالنصر على أعدائهم وأعداء الوطن.

وتمتعت هذه السيدة بالجرأة والشجاعة فلم تخف من هؤلاء الإرهابيين بل تصدت لهم ولأفعالهم.  

كما أظهرت أحداث الحلقة 12 إصدار الجماعة التكفيرية فتاوى على أهوائهم ونشرها بين أعضاء التنظيم، ومن بينها إصدار فتوى بقتل كل من يتعاون مع الجيش من نساء أورجال أو حتى أطفال بل فتوى باستخدام المواطنين كدروع بشرية.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، ميرنا نورالدين، رشا مهدى، محمود عبدالمغنى، أحمد عبدالعزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، العمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

يعرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة on e  في تمام التاسعة مساءً والذي يجسد بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، باعتبارها تلك الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزًا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

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