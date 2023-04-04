«علاقة مشروعة» الحلقة 12.. أمجد يطلب من بثينة استرجاع ممتلكاته ويصارح عمرو بحبه لدينا

مسلسل علاقة مشروعة

قرر أمجد (مراد مكرم) أن يطالب بثينة (مي عمر) أن تسترجع له ممتلكاته، في الحلقة الثانية عشر من مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفي والفنان مراد مكرم.

الحلقة الـ12 علاقة مشروعة

وجلس أمجد (مراد مكرم) مع عمرو (ياسر جلال) داخل الشركة، ليأخذ رأيه في إحدى الموضوعات التي تشغل باله خاصة بعد أن فقد الأمل من رجوع بثينة له (مي عمر)، وقرر أن يطالبها بأن تسترجع جميع ممتلكاته له مرة أخرى، بعد أن رفضت الرجوع لأمجد بشكل نهائي.

كما أنه صارح عمرو (ياسر جلال) بعلاقته بدينا (بسنت شوقي) وأنه كانت سبب رئيسي في أن يتجاوز أزمة بثينة ويتمكن من نسيانها، وأكد له أنه طلب من دينا الزواج منها، وهو ما أيده الرأي فيه عمرو ووافقه بأن يتخذ تلك الخطوة.

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

يعرض مسلسل علاقة مشروعة على قناة DMC دراما في تمام الثامنة مساء، ثم قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساء، وعلى قناة DMC، الساعة 11 ونصف مساءً.