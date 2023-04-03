الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل ضرب نار الحلقة 12.. «مُهرة» تحاول التخلص من حب «الكوماندا»

ضرب نار
ضرب نار

انتهى عرض الحلقة 12 من مسلسل «ضرب نار» على قناة on، قبل دقائق قليلة، وشهدت الحلقة أحداثا غير متوقعة بالنسبة لمتابعي العمل الدرامي، حيث كانوا يتوقعون أن تتخلص «مُهرة أبوالليل» التي تقدم شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، من الجنين الذي تحمله من زوجها «جابر الكوماندا»، الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي.

مسلسل ضرب نار الحلقة 12 
 

وشهدت الحلقة محاولة «مُهرة أبوالليل» التخلص من حبها لـ«جابر الكوماندا»، بداية من قرارها بإسقاط الجنين داخل عيادة مشبوهة بإحدى المناطق العشوائية، ولكنها قررت الهرب في اللحظات الأخيرة، قبل بدء الطبيب في إجراءات العملية. 
 
 

«مُهرة» قلبها اتكسر بسبب «جابر الكوماندا»

وكانت شهدت الحلقات السابقة من مسلسل «ضرب نار»، القبض على «جابر الكوماندا» بسبب بلاغ قُدم ضده يتهمه بالاتجار في الأدوية المضروبة، وبمراجعة الأمن لكاميرات المراقبة، تبين أنه متورط في هذه التجارة المشبوهة، ليتم إيداعه داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون.

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل «ضرب نار»، حوارًا بين مُهرة أبوالليل وزميلتها «سحر»، حول مصير حبها لـ«جابر الكوماندا»، وسألتها سحر: «هو إنتي بتحبيه يا مُهرة؟»، لترد عليها قائلة: «أنا الموضوع دا اتقفل ومات، الحب اللي في قلبي اتسمم، بعد اللي عمله معايا جابر».
 

مسلسل ضرب نار الحلقة 12.. «مُهرة» تهرب من إسقاط جنينها في اللحظة الأخيرة

واستكملت «سحر» قائلة: «شكلك كدا عايزة بتصعبي الحكاية على نفسك يا صاحبتي، وبدل ما تبقي لوحدك وبطولك في الزنقة اللي انتي فيها دي، عايزة تبلي نفسك بعيل، عايزة تشيلي شيلة معاكي، وربنا لتندمي يا مُهرة لو خلفتي العيل».

 

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار.. والقنوات الناقلة

 

يُذكر أن حلقات مسلسل ضرب نار تُعرض يوميًا على قناة on، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، أما الإعادة فتكون الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، كما يشارك في مسلسل ضرب نار فنانين عدة، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، كما أن المسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

أقرأ أيضاً

متابعون عن الحلقة 12 من «ضرب نار»: «يناقش أزمة عيادات الإجهاض»

ضرب نار مسلسل ضرب نار مسلسلات رمضان 2023 مواعيد مسلسل ضرب نار قنوات عرض مسلسل ضرب نار ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 12 موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة الثانيه عشر الحلقة الثانية عشر من مسلسل ضرب نار مسلسلات المتحدة المتحدة شهرالفرحة

الأكثر قراءة

بائعة خضار ترفض 10 آلاف جنيه هدية.. والليثى: «اجبرى بخاطرى»

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

حريق فى 4 منازل وإصابة مواطنين وحالة وفاة بسبب مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

«الشباب والرياضة» تطلق فعاليات البرنامج القيادى لتدريب الفتيات «ريحانة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

صور

حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين بحضور مجلس النقابة

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت