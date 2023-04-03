مسلسل ضرب نار الحلقة 12.. «مُهرة» تحاول التخلص من حب «الكوماندا»

انتهى عرض الحلقة 12 من مسلسل «ضرب نار» على قناة on، قبل دقائق قليلة، وشهدت الحلقة أحداثا غير متوقعة بالنسبة لمتابعي العمل الدرامي، حيث كانوا يتوقعون أن تتخلص «مُهرة أبوالليل» التي تقدم شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، من الجنين الذي تحمله من زوجها «جابر الكوماندا»، الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي.

مسلسل ضرب نار الحلقة 12



وشهدت الحلقة محاولة «مُهرة أبوالليل» التخلص من حبها لـ«جابر الكوماندا»، بداية من قرارها بإسقاط الجنين داخل عيادة مشبوهة بإحدى المناطق العشوائية، ولكنها قررت الهرب في اللحظات الأخيرة، قبل بدء الطبيب في إجراءات العملية.





«مُهرة» قلبها اتكسر بسبب «جابر الكوماندا»



وكانت شهدت الحلقات السابقة من مسلسل «ضرب نار»، القبض على «جابر الكوماندا» بسبب بلاغ قُدم ضده يتهمه بالاتجار في الأدوية المضروبة، وبمراجعة الأمن لكاميرات المراقبة، تبين أنه متورط في هذه التجارة المشبوهة، ليتم إيداعه داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون.



وشهدت الحلقة 12 من مسلسل «ضرب نار»، حوارًا بين مُهرة أبوالليل وزميلتها «سحر»، حول مصير حبها لـ«جابر الكوماندا»، وسألتها سحر: «هو إنتي بتحبيه يا مُهرة؟»، لترد عليها قائلة: «أنا الموضوع دا اتقفل ومات، الحب اللي في قلبي اتسمم، بعد اللي عمله معايا جابر».



واستكملت «سحر» قائلة: «شكلك كدا عايزة بتصعبي الحكاية على نفسك يا صاحبتي، وبدل ما تبقي لوحدك وبطولك في الزنقة اللي انتي فيها دي، عايزة تبلي نفسك بعيل، عايزة تشيلي شيلة معاكي، وربنا لتندمي يا مُهرة لو خلفتي العيل».

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار.. والقنوات الناقلة

يُذكر أن حلقات مسلسل ضرب نار تُعرض يوميًا على قناة on، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، أما الإعادة فتكون الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، كما يشارك في مسلسل ضرب نار فنانين عدة، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، كما أن المسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.