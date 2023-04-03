الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

متابعون عن الحلقة 12 من «ضرب نار»: «يناقش أزمة عيادات الإجهاض»

ضرب نار
ضرب نار

شهدت بداية الحلقة 12 من مسلسل «ضرب نار»، تصاعدًا واضحًا في الأحداث، حين قررت مُهرة أبو الليل التي تقدم شخصيتها الفنان ياسمين عبد العزيز، التخلص من الجنين الذي تحمله من زوجها جابر الكوماندا الذي يقدمه شخصيته الفنان أحمد العوضي، بعد صراع درامي في الحلقات السابقة من العمل الدرامي.

وفي بداية الحلقة، اتضح أن مُهرة أبو الليل في طريقها إلى إحدى العيادات المشبوهة التي تجري عمليات التخلص من الجنين بطريقة مشبوهة، بمساعدة زميلتها في العمل «سحر»، والتي قامت بذلك بناءً على توجيهات «زيدان» الذي يقدم شخصيته الفنان ماجد المصري، ويحاول استغلال غياب جابر الكوماندا، للتقرب من مُهرة والزواج منها.

وفي نهاية المشهد الذي تم تصويره داخل العيادة، قررت مُهرة أبو الليل الهروب في اللحظات الأخيرة قبل الخضوع لعملية إجهاض الجنين، وذلك ما تفاعل معه متابعي مسلسل «ضرب نار» بشدة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدين جميعهم أن العمل الدرامي يناقش قضية العيادات المشبوهة وعمليات إجهاض الجنين، بعيدًا عن الرقابة الحكومية.

متابعو مسلسل ضرب نار يشيدون بالسيناريو
 

من جانبهم، أشاد عدد كبير من متابعي مسلسل «ضرب نار» بأحداث الحلقة 12، خاصة بعد رفض مُهرة أبو الليل لإجراء عملية الإجهاض، والهروب من العيادة المشبوهة التي تواجدت فيها برفقة زميلتها «سحر».

وعلق أحد رواد التواصل الاجتماعي على ذلك المشهد، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، قائلًا: «أحداث المسلسل من أول حلقة مهمة جدا، في الأول بيناقش قضية الثأر في الصعيد، وبعد كدا داخل في أزمة التحرش اللي بتواجه السيدات في أماكن عملها، والنهاردة بيسلط الضوء على أزمة العيادات المشبوهة اللي بتعمل عمليات الإجهاض، وبتساعد ناس كتير على التخلص من أولادها، أتمنى إن الحكومة المصرية تتصدى للقضية دي بقوة».

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