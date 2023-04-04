الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 12 من «ضرب نار».. ياسمين عبدالعزيز ترفع قضية خلع على العوضي

مسلسل ضرب نار
مسلسل ضرب نار

تواصلت أحداث الحلقة ١٢ من مسلسل ضرب نار، برفع مهرة تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز لقضية خلع، حيث ذهبت إلى أحد المحامين وطلبت رفع القضية لتنتهي من علاقتها بزوجها أحمد العوضي “جابر الكوماندا”، والذي سجن ظلما بسبب تجارته في الأدوية المضروبة.

وتستكمل الأحداث، بإعلان زيدان يجسد شخصيته ماجد المصري، بموافقته على زواج شقيقته انتصار من صديقه أحمد عبد الله محمود، الذي يرافق زوجته “يمنى”، وهو ما يقابله بحالة خوف لشكوكه أن يكون على علم بعلاقته بزوجته.

بينما يتعرض جابر الكوماندا لكمين داخل السجن من قبل أربعة أفراد، إلا أنه ضربهم جميعا، بشكل أثار دهشة كبير السجن الذي يجسد شخصيته أحمد بدير، وبعدها تم وضعه في الحبس الانفرادي، لتعديه بالضرب على المساجين، الذين قاموا باستفزازه وضربه في البداية.

وتتواصل الأحداث بكشف سحر التي تجسد شخصيتها مها نصار، بجديد مهرة حيث أكدت لزيدان الذي يجسد شخصيته ماجد المصري، بأن مهرة حامل وتريد إجهاض ابنها.

وعرضت الحلقة ١٢ من مسلسل ضرب نار في الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى ستكون الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تعرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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