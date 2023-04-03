هشام حنفي يقود ON fm أمام سينرجى فى دورة المتحدة الرمضانية

يقود الكابتن هشام حنفي نجم والنادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق فريق "أون إف إم"، خلال المباراة التي تقام حالياً أمام فريق سينرجي، على أحد ملاعب مركز شباب الجزيرة، في إطار الدورة الرمضانية الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وانطلقت منذ قليل أولى مباريات اليوم الثاني من منافسات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تُقام 4 مواجهات، الأولى ستجمع بين سينرجي أدفرتايسنج وأون سبورت إف إم وفريق قناة dmc مع شركة بريزنتيشن وتذكرتي وبي إنترأكتف، وتختتم مواجهات اليوم في المباراة التي ستجم بين أون تي في وإكسلانت.

وانتهت مباريات أمس ضمن منافسات الدورة الرمضانية بفوز فريق قناة القاهرة الإخبارية على اكسترا نيوز بهدفين لهدف، وفاز فريق ستادات على سينرجي 4-1، وتعادل فريق قناة سي بي سي سفرة مع قناة اكسترا لايف، لكنه فاز بركلات الترجيح.

received_721406506433580

received_192866783493118

received_167151632895572

received_2011648642499908