برلمانى يطالب بتسليم الأجهزة الخاصة بالجمعية الزراعية بقرية أبو طفيلة قبل حلول الصيف

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة بخصوص عدم تسليم جهاز التابلت وماكينة صرف الأسمدة الخاصة بقرية أبو طفيلة الزراعية التابعة لمركز القنطرة غرب.

وفي كلمته أمام اللجنة أوضح النائب أن الجمعية الزراعية بقرية أبو طفيلة تم إنشاؤها في 16-6-2021 لخدمة أكثر من ثلاثين ألف فدان، ومنذ ذلك الحين لم يتم توفير الأجهزة الخاصة بها، على الرغم من مخاطبة وزارة الري ووزارة الإنتاج الحربي أكثر من مرة، مشددًا على ضرورة توسيع آليات التعاون بين الوزارات المختلفة والمزارعين، وإيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة عليهم من أجل ضمان وصولها لمستحقيها.

وأكد النائب أهمية توفير الأسمدة لكافة الأراضى الزراعية بأسعار مقبولة في ظل استراتيجية القيادة السياسية للتوسع الزراعى وزيادة حجم الإنتاج الزراعى من كافة المحاصيل، لا سيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة والتى تتطلب توفير كافة المستلزمات الزراعية اللازمة للتوسع الزراعى.

من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الزراعة وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، لتفعيل المنظومة الإلكترونية لتداول الأسمدة، قبل انتهاء شهر مايو المقبل.

وفي ختام مناقشاتها وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على قبول دعوة النائب محمد طلبة لزيارة محافظة الإسماعيلية، لحل جميع المشكلات وإزالة كافة العقبات التي تواجه الجمعيات الزراعية والمزارعين، وأوصت اللجنة بتسليم التابلت وماكينة صرف الأسمدة الخاصة بقرية أبو طفيلة قبل الزيارة.

كانت اللجنة قد انعقدت برئاسة النائب هشام الحصرى، وبحضور الدكتور محمد يوسف رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، والأستاذ علي حسن غنيم مدير عام الشئون الزراعية بالإسماعيلية، وممثل عن وزارة الانتاج الحربي.