الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد كريمة: آذان الفجر بتوقيت القاهرة صحيح.. وكتائب الإخوان سبب الشائعات

أحمد كريمة
أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعه الأزهر، إن كتائب الإخوان والمتسلفة لا يراعون حرمة شهر رمضان الكريم فيما يتعلق بنشر الشائعات وتزييف الحقائق لإثارة الشكوك بالعقول.

 

توقيت الصلاة 

وأكد كريمة، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن مصر تمتلك علماء دين لا مثيل لهم، لذا أعلن بكل وضوح أن توقيت آذان الفجر بتوقيت القاهرة صحيح ١٠٠٪، معبراً:" كتائب الإخوان ناس فاضية وعاوزين يحللو الفلوس اللي بيقبضوها".

 

سياسة الإخوان

وتابع:" سياسة الفبركة والتزوير لعمل التريند صنع كتائب الإخوان الذين لا يحترمون حرمة الشهر الكريم".

 

واستكمل:" إفطار سكان أكتوبر والشيخ زايد على آذان الفجر يتوقيت القاهرة صحيح ولا يوجد شك في ذلك.

أحمد كريمة كريمة سياسة الإخوا مواقيت الفجر التاسعة الأولى المصرية

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 4-4-2023 من رمضان

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

بائعة خضار ترفض 10 آلاف جنيه هدية.. والليثى: «اجبرى بخاطرى»

الزراعة: بدء حصاد محصول القمح فى الأراضى الجديدة منتصف الشهر الجارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت