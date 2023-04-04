أحمد كريمة: آذان الفجر بتوقيت القاهرة صحيح.. وكتائب الإخوان سبب الشائعات

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعه الأزهر، إن كتائب الإخوان والمتسلفة لا يراعون حرمة شهر رمضان الكريم فيما يتعلق بنشر الشائعات وتزييف الحقائق لإثارة الشكوك بالعقول.

توقيت الصلاة

وأكد كريمة، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن مصر تمتلك علماء دين لا مثيل لهم، لذا أعلن بكل وضوح أن توقيت آذان الفجر بتوقيت القاهرة صحيح ١٠٠٪، معبراً:" كتائب الإخوان ناس فاضية وعاوزين يحللو الفلوس اللي بيقبضوها".

سياسة الإخوان

وتابع:" سياسة الفبركة والتزوير لعمل التريند صنع كتائب الإخوان الذين لا يحترمون حرمة الشهر الكريم".

واستكمل:" إفطار سكان أكتوبر والشيخ زايد على آذان الفجر يتوقيت القاهرة صحيح ولا يوجد شك في ذلك.