«السياحة» تستعرض مستجدات اشتراطات تراخيص المنشآت الفندقية

قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن وزارة السياحة انتهت بالفعل من التراخيص السياحية لعدد ثلاث دهبيات، وجاري العمل على استخراج بعض التراخيص السياحية لمجموعة أخرى، وذلك بعد انتهاء العمل عليها من خلال اللجنة، والتي جاء من بينها الانتهاء من وضع الكود الخاص بالحماية المدنية للترخيص السياحي للدهبيات النيلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسةً أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالاشتراطات والإجراءات وفئات الرسوم الخاصة بالجهات المعنية والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي، والتي من المقرر أن يتم إدراجها في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده.

يأتي ذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والذي يتبنى فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات، ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب فئات الرسم المقررة قانونًا.