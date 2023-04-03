الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12.. تصوير «فريدة» داخل غرفة الملابس

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

شهدت الحلقة 12 من مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والمذاع عبر قنوات DMCوDMC دراما وقناة الحياة، أحداثًا مُثيرة، منها وقوع «فريدة» ابنة ياسر جلال في فخّ أحد الأشخاص الذي يُجري لها اختبارات وجلسات التصوير ضمن مسابقة ملكة الجمال.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12 

ورصدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل علاقة مشروعة، تصوير  الرجل فيديوهات لـ«فريدة» وهي تغير ملابسها، من خلال الكاميرات التي يزرعها داخل غرفة الملابس.

وقام الرجل بتسجيل عدة فيديوهات لـ«فريدة» من أجل استغلالها في أمرٍ ما، ستكشفه الحلقات القادمة.

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل علاقة مشروعة، محاولة إخفاء «بثينة» الشخصية التي تُجسدها الفنانة مي عمر، سر فقدها الجنين، عن زوجها «عمرو» الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال، وذلك بعد تعرضها للإصابة في الحلقة الماضية.

 

مواعيد عرض الحلقة 12 من مسلسل علاقة مشروعة

يعرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12 والقنوات الناقلة بطولة ياسر جلال في رمضان، في تمام 9:30 مساء بقناة الحياة ويعاد في تمام 4 :30 صباحا و1:30 ظهرا، ويعرض أيضا بقناة DMCفي تمام 11:30 مساء ويعاد في 8:30 صباحا، بينما تعرضه قناة DMCدراما في تمام الثامنة مساءً.

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

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وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».

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