الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدريبات رياضية للقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة« حياة كريمة» بالإسكندرية

حياة كريمة
حياة كريمة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، اليوم الاثنين الموافق 3 إبريل، تدريبات رياضية للقرى الأكثر احتياجا بقرى المبادرة الرئاسيه «حياه كريمة» فى ألعاب (كرة القدم _ كرة الطائرة _ كاراتيه _ألعاب ترويجية ) لعدد 150مشارك ومشاركة بمركز شباب بهيج، ويستمر حتى 15 إبريل الجاري.

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وتواصل مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تنفيذ الدورة الرمضانية وتدريبات الألعاب الرياضية المختلفة بمراكز الشباب والرياضة خلال شهر رمضان المبارك.

وكانت قد أكدت الدكتوره صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن الهدف هو قيام مراكز الشباب بدورها، وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها خلال شهر رمضان، وذلك تماشياً مع استراتيجية بناء الانسان المصري وتحقيقاً لاهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 .

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وأوضحت أن الحفاظ على النشاط البدني هو جزء أساسي من الحياة وهو مهم للغاية لصحتك العامة فينصح بممارسة التمارين في شهر رمضان، حيث أن فوائد ممارسة الرياضة في رمضان  هامة جدًا للصحة، منها تقوية الجهاز المناعي، تقوية عضلة القلب والرئة، منع زيادة الوزن وتعمل علي تنشيط الدورة الدموية والتغلب علي  الخمول والكسل والتخلص من الطاقة السلبية.

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وفي سياق آخر نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بالتعاون مع جمعية كاريتاس ندوة طبية بعنوان « سيكولوجية الطفولة» وذلك بمركز شباب السيوف التابع لفرع شباب شرق.

تضمنت الندوة أهم المفاهيم الأساسية اللازمة لسيكولوجية الطفل الوليد، والمشكلات النفسية التى يمكن تجنبها فى هذه المرحلة العمرية المبكرة، وكيفية التعامل مع الأطفال اجتماعيًا ونفسيًا وسلوكيًا وتربويًا.

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يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد الشريف- محافظ الاسكندرية، بالعمل علي تكثيف الأنشطة والندوات التثقيفية  و التدريبات  الرياضيه ، والانشطه الفنية والكشفية للأعضاء داخل مراكز الشباب خلال الشهر المعظم .

 

مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية حياة كريمه تدريبات رياضية للقرى الأكثر احتياجا الألعاب الرياضية مراكز الشباب

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