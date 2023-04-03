الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن اليوم.. تنمية الطفولة في 4 محافظات و 30 وحدة بالجامعات المصرية

نيفين القباج
نيفين القباج

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-

نيفين القباج: 30 وحدة للتضامن بالجامعات المصرية الحكومية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه منذ أكتوبر عام 2020 شرعت وزارة التضامن في استحداث وحدات للتضامن الاجتماعي بكل الجامعات المصرية.. ولاقت دعوتها استحسانًا واستجابة فورية من كل الجامعات الحكومية التى وقعت جميعها تقريبًا بروتوكولات تعاون لإنشاء وحدات للتضامن الاجتماعي فيها، وكذلك وقعت جامعة الأزهر بكل فروعها .. حتى صارت لدينا 30 وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية الحكومية، وتأتي جامعة 6 أكتوبر لتصبح ثاني الجامعات الخاصة والجامعة رقم 31 التى استُحدثت فيها وحدة للتضامن الاجتماعي، وتعد في الوقت ذاته نقطة انطلاق لاستحداث وحدات أخرى للتضامن في كل الجامعات الخاصة والأهلية والدولية إن أمكن.

https://www.dostor.org/4354910


«التضامن»: اضطراب طيف التوحد يظهر في مرحلة الطفولة المبكرة

اكدت وزارة التضامن الاجتماعي، يوجد علاج شاف لاضطراب طيف التوحد ، ولكن هناك تدخلات علاجية للحد من أعراضه، وقد يكون التدخل مزيجاً من العلاج السلوكي الذي يساعد على تعلم المهارات والحد من التصرفات غير المقبولة والعلاج الوظيفي لعلاج المشكلات الحسية والعلاج البيولوجي بإضافات بعض الأطعمه أو فيتامينات ومعادن، أو تغيير النظام الغذائي، والعلاج الدوائي الذي يحسن من أداء الموصلات العصبية لتحسين الأداءات الانفعالية والسلوكية.

https://www.dostor.org/4354710


التضامن: تطبيق برنامج تنمية الطفولة فى 4 محافظات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن تنمية الطفولة المبكرة مبادرة قامت بها الوزارة فى 5 محافظات هى بورسعيد، الإسماعيلية، القليوبية، وكفر الشيخ بواقع 10 حضانات فى كل محافظة من خلال تنمية قدرات المشرفات بدور الحضانات على تطبيق مادة التعليم عن طريق اللعب.
https://www.dostor.org/4354628
 

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