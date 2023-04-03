مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12.. سيناوية لإرهابي: «سلم نفسك لكمين الجيش لو عايز تتوب»

تواصلت الأحداث المثيرة في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، حيث توجه عنصر إرهابي يتاجر في المخدرات لمنزل السيدة السيناوية وفاء عامر وطلب مقابلتها فردت عليه كلمني من على الباب وامشي من هنا، أنت كنت تاجر مخدرات ثم انضممت للإرهابيين فقال لها: متخافيش أنا جاي أقابلك عايزك توصليني بأحد من الجيش، فردت عليه وقالت له أذهب لهم أحد الأكمنة وسلم نفسك ليهم.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12

وتضمنت أحداث الحلقة 12 مقابلة الدكتور وحيد يجسد دوره فتحي عبدالوهاب، مع القيادي التكفيري أبودعاء بصحبة أبو إسلام، وقال له نفذنا عملية هامة ضد الجيش في الكتيبة 101 ووجه كلامه لوحيد بتوسيع العمليات ضد الجيش وضد من يتعاون معه.

وطلب أبو دعاء فتوى من أبوحمزة حتى لا يكون علينا ذنب فيما ينفذه من عمليات ضد الجيش والمتعاونين، فرد أبوحمزة تم إصدار الفتوى بالفعل.

وقال أبودعاء إنه لابد من زرع عبوات داخل بيوت الأهالي ونستخدم الأهالي دروع بشرية، وسنكفر كل من يتعاون مع الجيش سواء طفل أو شايب أو حتى سيدات، ورد أبو حمزة كل شيء جايز، وقال أبو دعاء سوف نقوم بعمل إصدار وسنعلنه عن طريق الكتائب الإعلامية.

وقال وحيد "حكيم" إن التنظيم يعلن من خلال عمل فعلي على الأرض من خلال قطع الطرق على الموظفين وتعطيلهم عن العمل وجلد مجموعة منهم أو تفجير المتعاونين مع الجيش وإصدار أحكام إعدام جزء من المتعاونين مع الجيش أو كلهم أو حرقهم .

وأيد أبو دعاء كلام حكيم "فتحي عبدالوهاب" وأصدر قرار بمتابعة هذا الأمر .

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12

بدأت الحلقة 12 من مسلسل الكتيبة 101 اليوم، بظهور الضابط محمود عبدالمغني داخل الكمين مكان خدمته، وقال له أحد الجنود: “اليوم هاديء يا فندم فرد قاله أهدى شوية أنت عايزهم يهجموا علينا ولا أيه”.