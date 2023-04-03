وزير الثقافة والسياحة الصيني يزور منطقة أهرامات الجيزة

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، الاثنين، HU Heping وزير الثقافة والسياحة الصيني والوفد المرافق له، وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم والذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية.

تضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الخارج والداخل حيث زاروا الممر الأول به. وقد استمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ الهرم وطريقة بناءه، والاكتشافات الأثرية الجديدة بالمنطقة.

ثم توجهت الزيارة إلى منطقة البانوراما حيث التقطوا الصور التذكارية، واختتمت الجولة بزيارة منطقة تمثال أبو الهول حيث استمع الوزير الصيني والوفد إلى شرح عن تاريخ التمثال وطريقة نحته، إضافة إلى معبدي أبو الهول والوادي.

وأعرب الوزير الصيني عن سعادته وإعجابه بالمنطقة الأثرية، وانبهاره بعظمة الحضارة المصرية العريقة.

وزار وزير الثقافة والسياحة الصيني، أمس، عدد من المواقع الأثرية بمحافظة الأقصر، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر، حيث زار معابد الكرنك ومعبد الأقصر ووادي الملوك والملكات ومعبد الدير البحري لحتشبسوت وتمثالي ممنون.

كان في استقبال الوفد د.مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي رحب بهم واصطحبهم في جولة تعريفية لتلك المواقع.

تضمنت الجولة زيارة أعمال البعثة الصينية العاملة بمعبد مونتو بالكرنك والبر الشرقي والغربي حيث شملت معابد الكرنك ومعبد الأقصر والذي شهد الحفل الكبير الذي أقيم في عام 2016 بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عامًا على العلاقات المصرية الصينية، إضافة إلى معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، وتمثالي ممنون، ومنطقة وادي الملوك حيث زاروا مقبرة الملك توت عنخ آمون، ومنطقة وداي الملكات لزيارة مقبرة الملكة نفرتاري.

وخلال الجولة أعرب الوزير الصيني عن سعادته بالزيارة كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية بالمواقع التي قام بزيارتها.