بعد عرضها في «حضرة العمدة».. اليونيسيف توضح مخاطر الزواج المبكر

أشاد المجلس القومى للمرأة بالحلقة الحادية عشر من مسلسل حضرة العمدة، الذى يعرض فى رمضان بعد أن سلطت الضوء على قضية الزواج المبكر التي تعد جريمة بحق الفتيات.

ونشر القومى للمرأة جزءا من حوار جاء خلال الحلقة الحادية عشر من مسلسل حضرة العمدة التي تجسد دور البطولة الفنانة روبي، من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة وللخدمات الإعلامية ومجموعة فنون مصر.

وفقا لليونيسيف، فإن الزواج المبكر يحرم الفتيات من طفولتهن ويهدد حياتهن وصحتهن، فالفتيات اللواتي يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 سنة أكثر عرضة للعنف المنزلي ويقل احتمال بقائهن في المدرسة.

وأكدت اليونيسيف أن الفتيات اللاتي يتزوجن مبكرا يعانين من مشاكل اقتصادية وصحية أسوأ من أقرانهن غير المتزوجات، وتنتقل في النهاية إلى أطفالهن وتزيد من الضغط على قدرة البلد على توفير خدمات صحية وتعليمية جيدة.

تطرقت اليونيسيف إلى مشكلة حمل الفتيات، قائلة إن حمل الفتيات العرائس وهن مراهقات يزيد من خطر التعرض للمضاعفات خلال فترة الحمل والولادة -عليهن وعلى أطفالهن الرضّع.

ويؤدي الزواج المبكر إلى عزل الفتيات عن العائلة والأصدقاء واستبعادهن من المشاركة في مجتمعاتهن، ما يؤثر تأثيراً كبيراً على سلامتهن البدنية والنفسية.

ووفقا لاحصائيات عالمية فإن معدل زواج الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقترب من المعدل العالمي، حيث يتم زواج واحدة من بين كل خمس نساء صغيرات السن في المنطقة قبل سن الثامنة عشر، ويتم زواج طفلة من بين كل 25 قبل عيد ميلادها الخامس عشر، ما يعني أن الإقليم يُعتبر الآن موطنا لما يقارب 40 مليون طفلة عروس، بما في ذلك الطفلات المتزوجات الآن والنساء اللاتي تزوجن وهن طفلات.

وبحسب قواعد بيانات اليونيسيف لعام 2019، فإن 17% من النساء في عمر يتراوح بين 20-24 في مصر و13% بالمغرب، و28 % في العراق، و8 % في الاْردن، و6 % في لبنان، و3% في الجزائر، تزوجن أو أصبحن شريكات حياة قبل سن الثامنة عشر.