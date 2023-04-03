الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل إخلاء منزل عقب اصطدام سيارة به فى قرية تابعة لمركز نبروة

الحادث
الحادث

شهدت قرية درين التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، حادث انقلاب مقطورة محملة بالرمال على أحد المنازل بالقرية مما تسبب في تصدع المنزل وهبوط في السقف، وتم إخلاؤه من السكان وعرض المنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العقيد آسر البطراوي، مأمور مركز شرطة نبروة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية درين يفيد بانقلاب مقطورة سيارة نقل تحمل رمالًا على أحد المنازل. 
 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وسيارات الإسعاف والمهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروة، وعاطف سعد نائب رئيس المجلس، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب مقطورة نقل تحمل لوحة أرقام «د ن ر 4139» على أحد المنازل بالقرية، والمنزل ملك ورثة «الصاوى موسى شندى»، وتبين أن المنزل عبارة عن دور أرضي وأول علوي سكني على حوائط حاملة، كما تبين حدوث هبوط في السقف بحوالي ٥ سم ولا توجد إصابات أو خسائر بشرية.   
 

تم إخلاء المنزل من السكان، وعرض المنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

قريه درين نبروه محافظة الدقهلية المنزل حادث

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