بعد قليل «سوق الكانتو» الحلقة 12.. تفكير طه باتفاق الزناتي ومفاجأة راوية له

يستكمل مسلسل سوق الكانتو أحداثه بالحلقة 12 أحداثه الشيقة والمثيرة، والتي تعرض بعد قليل على شاشة dmc، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة ونخبة من نجوم الفن.

تفكير طه باتفاق الزناتي ومفاجأة راوية له

وانتهت حلقة أمس بمشهد ذهاب المفتش “الزناتي” إلى “طه القماش” أمير كرارة، ليعرض عليه اتفاق لوقوع “جابر الخواجة” في الفخ، كما يحذره من ملاحقة “الخواجة” له والانتقام منه في أي وقت بعدما نجح في دل الشرطة إلى مخزن الكحوليات والمخدرات الخاصة به، فقرر “الزناتي” أن يضع خطة بعودة “طه” إلى عمل تقطير الكحول، ليلفت أنظار رجال الخواجة جابر ومعرفة طريقه.

وبعد ما ترك المفتش “الزناتي” “طه القماش” وغادر ليجعله يفكر في هذا الاتفاق، ليتفاجأ الأخير بـ دخول “راوية” مي عز الدين، عليه، وتخبره بانها تفتقده، ليتبادلا نظرات حب واعجاب وتنتهي الحلقة على هذا المشهد، لتكشف لنا حلقة اليوم الـ 12 تفكير طه باتفاق الزناتي ومفاجأة راوية له.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

يذاع مسلسل سوق الكانتو يوميا طوال الشهر الكريم، على شاشة قناة DMC الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

ويشارك في بطولة مسلسل سوق الكانتو بجانب أمير كرارة كل من مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

العمل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجي، وحقق نجاح جماهيري كبير فور عرضه بحلول الشهر الكريم، وتصدر تريند وحصد نسب مشاهدات عالية بمواقع التواصل الاجتماعي.