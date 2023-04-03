الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل «الصفارة» الحلقة 12.. أحمد أمين بالصفارة مجددًا في شخصية جديدة

الصفارة
الصفارة

بدأت، الآن، الحلقة الـ12 من مسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد أمين وطه الدسوقي وآية سماحة بتفاصيل جديدة لبطل العمل بعد عثوره على الصفارة واستخدامها مرة أخرى حتى دخل في مرحلة وشخصية أخرى.

شهدت المشاهد الأولى من الحلقة الـ12 مشهد طويل يجمع بين إنعام سالوسة التي تجسد دور والدة أحمد أمين وبين طه الدسوقي شقيق أحمد أمين وبين أحمد أمين نفسه الذي يقوم بعمل دور "شفيق".

وقام أحمد أمين فى المسلسل بعدد من الشخصيات وهم كالتالى:

الشخصية الأولى 

جسد أحمد أمين، دور رجل الأعمال ولكن في شكل رجل سمين يعاني من الوزن الزائد مما جعل شيرين زوجته لا تحبه في هذا الشكل وتسعى دائما أن يكون وزنه أقل.

الشخصية الثانية 

جسد أحمد أمين شخصية مطربي المهرجانات، وتناولت الحلقات حياة وشكل مطربين المهرجانات بالإضافة إلى شقيقه طه الدسوقي الذي يحب راقصة ويريد التزوج منها وأطلق عليه صبى العالمة.

الشخصية الثالثة 

في الشخصية الثالثة قام أحمد أمين بعمل شخصية أب لثلاثة أولاد وهم إياد وزياد وبيجاد، ويدخل أحمد أمين في دوامة الدفاع عن أولاده في جروبات الماميز لأنهم متنمرين.

الشخصية الرابعة

في الشخصية الرابعة قام أحمد أمين بعمل دور البلطجي وتناولت أحداث الحلقة تفاصيل المناقشات بينهم وبين مجموعة من البلطجية وتكون معه دائما زوجته شيرين.

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