الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع سائق بسبب انقلاب سيارة نقل على داخل إحدى الترع بالبحيرة

جثة
جثة

لقي سائق مصرعه، بسبب سقوط سيارة نقل ، داخل إحدى الترع بمركز إيتاى البارود بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

تبين مصرع سائق إثر انقلاب سيارة نقل داخل إحدى الترع القريبة من طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى مركز إيتاى البارود.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة وجار انتشال السيارة النقل بواسطة قوات الحماية المدنية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

 

سائق سيارة نقل إيتاي البارود البحيرة مديرية أمن البحيرة

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