(علاقة مشروعة ) من المسلسلات الحلوة بجد في رمضان قصته وعلاقات شخصياته ببعضهم البعض صنعت أحداث شيقة.

ياسر جلال في مسلسل " علاقة مشروعة" يعود الي الأعمال الاجتماعية بعد أن سلسلة أعمال اكشن وضعته في خانة الاستاذ احمد السقا، ياسر تخلص من الأكشن ودخل في خانة الأستاذ طارق لطفي عقبال ما يتخلص م الدقن

علاقة مشروعة مغامرة تحسب لصناع العمل بداية من الرهان على " ياسر جلال " ثم الرهان على القصة المعقدة وتفاصيلها المتشابكة والمشاركين فيه ونهاية بالأحداث التى تم تكثيفها في ١٥ حلقة .

أنا متعاطف مع داليا مصطفي في المسلسل .

"زوجة مراد مكرم في المسلسل ضحكت عليه وفهمته انها هترجع له وخدت منه الفيلا والعربية، وصاحبتها اترمت عليه علي أساس انه يطلع خاين وكده، وصاحبه ضحك عليه وفهمه انه هيرجعه لمي عمر رغم انه متجوزها أساسا ..هو مافيش حد يطلع عينه في المسلسل غيره ؟.

السؤال اللي مش لاقي له اجابة حتى الان ليه دايما مراد مكرم في المسلسلات مراته بتخونه، أعتقد انه لو مهتم بيهم زي ماهو مهتم بريفيوهات المطاعم والأكل ما كانتش واحدة فيهم خانته، بالمناسبة المرة الوحيدة اللي خان فيها مراته في مسلسل كانت في "نصيبى وقسمتك 3" وقتها كان متجوز ميرهان حسين وده سبب كافي لكل اللي بيحصل له من بعدها في المسلسلات.. حد يتجوز ميرهان ويخونها.

مى عمر اتهمت سائق ياسر جلال بانه سرق ساعة ألماظ، فياسر جلال زعل منه جامد وقرر يطرده من الشغل وقاله الساعة اللي أخدتها دي مكافئة نهاية الخدمة.

الدرس المستفاد من علاقة مشروعة انك تاخد بالك لما واحدة ست تقولك "سرك في بير "، مي عمر وعدت ياسر جلال إن جوازهم هيفضل سر، تاني يوم كانت بتحكي لصاحبتها، والسواق شافهم وعرف وأخوها اتطقس وعرف حتى ابن ياسر جلال شافهم وعرف وهيضرب مخدرات بسببه، فلما حضرتك تسمع جملة "سرك في بير" من واحدة تأكد انك هتلبس.

تاني شيء بيعجبني في مسلسل " علاقة مشروعة" بعد تماسك القصة رغم التفاصيل الكثيرة وتشابك العلاقات والاحداث، هي قفلة كل حلقة، دائما ما تكون قوية وتشدك للحلقة التالية وهو جهد مشكور من المؤلفة سماح الحريري والمخرج المميز خالد مرعي

الحوار اللي دار بين داليا مصطفي " الزوجة الاولي" ومي عمر " الزوجة الثانية" والتى تحدثت فيه مي عن أكتر شيء بيعجبها هو انه بالرغم من وجود العيال و ومامتها الا انها برضو مركزه مع عمرو " ياسر جلال"فردت عليها بمنتهي الثقة انها بتعرف كل حاجة عنه بما فيها الاجتماعات بتاعته .. للأسف يا داليا كان فيه اجتماعات اهم مخبيها عليكي

ابن ياسر جلال لما اكتشف علاقة والده بمي عمر شرب بيره على اساس انه ينسي اللي حصل .. ولان خبرته في الحياة على قدها فالبيرة اللي شربها مش هتعمل حاجة لأنها مدرة للبول يعني لا هينسي احزانه ولا بتاع دي بالكتير هتخليه يعمل بي بي

علاقة مشروعة مسلسل بيقولك خلي بالك وما توزعش ثقة بدون حساب.. علشان هتزعل