لجنة الانضباط تستقر على إيقاف كهربا 4 مباريات

استقرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى على إيقاف محمود عبد المنعم “كهربا” مهاجم نادى الأهلي 4 مباريات فقط على خلفية شكوى نادي الزمالك.

وتم الاتفاق على إعلان العقوبة خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدًا قبل مباراة نهائي كأس مصر التي ستجمع بين الأهلى وبيراميدز يوم 10 أبريل الجارى.

فضلت اللجنة عدم إعلان العقوبة قبل انتهاء نادى الأهلى من خوض مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حرصًا على مصلحة الأهلي الذى كان يعانى بشدة خلال دور المجموعات وحسم التأهل فى الجولة الأخيرة بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية نظيفة.

كان نادى الزمالك قد تقدم بشكوى ضد اللاعب على خلفية هتاف كهربا مع جماهير ناديه في لقاء القمة أمام الزمالك الأخير الذي انتهي بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.

ومن المنتظر أن تصدر لجنة الانضباط عقوبة بإيقاف كهربا لمدة 4 مباريات، مما يتسبب في غياب اللاعب عن نهائي كأس مصر يوم 10 أبريل الجاري أمام بيراميدز.

وتأتى هذه العقوبة بعد الأنبار التى ترددت قبل ثلاثة أسابيع بشأن إيقاف محمود كهربا لمدة 8 مباريات على خلفية شكوى الزمالك، إلا ان اتحاد الكرة نفى هذه العقوبة وقتها وأكد عدم صدور قرار نهائى بشأن اللاعب من جانب لجنة الانضباط التى لم تعلق على الأمر من قريب أو من بعيد.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوزًا كبيرًا على حساب الهلال السوداني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت الماضى على استاد القاهرة.

وخطف نادي الأهلي بطاقة الصعود إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.