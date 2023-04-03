الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفن متوفى فى حريق شقة سكنية بشبين القناطر

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن مواطن لقى مصرعه فى حريق اندلع فى شقته بشبين القناطر، حيث جرى السيطرة على الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وندب المعمل الجنائى لفحص الحريق وبيان أسبابه.

وكان قد لقى مواطن مصرعه فى حريق نشب فى شقته بمدينة شبين القناطر، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق التحفظ على الجثة والتصريح بدفنها، وطلب تقرير الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة، وانتداب الأدلة الجنائية لفحص الحريق.

البداية بتلقى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا من الأهالى بوقوع حريق فى شقة بمنطقة عزبة الوكلاء بدائرة المركز ووجود جثة.

 وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران دون أن تمتد إلى المنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن مصرع مواطن نتيجة الاختناق من الدخان، ورجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق هو ماس كهربائى، كما تبين أن المتوفى كان يقيم بمفرده فى الشقة.

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