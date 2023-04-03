3 حسابات في بنوك.. سلمى الشيمي تعترف بتفاصيل اتهامها بنشر فيديوهات مخلة

تواصل نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، التحقيق مع سلمي الشيمي في الجنحة رقم ١٨٨ لسنه ٢٠٢٣ اقتصادى، بتهمة نشر فيديوهات وصور مخلة ومخالفة للآداب العامة.

وكشف المحامي أشرف فرحات تفاصيل التحقيق معها وكتب على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، عن أن المتهمة تركت والدها وشقيقها وأقامت مع والدتها التي تدعمها.

واعترفت خلال التحقيقات بأنها حاولت الدخول في مجال التمثيل لكن فشلت فاتجهت إلى الميديا، وأنها تتحصل منها على مبالغ طائلة من المحتوى اللي بقدمه عبر تيك توك حتى أصبح لي 3 حسابات في بنوك مختلفة هذا.

كما عثر رجال الأمن القائمين بضبطها بحوزتها على هاتفي محمول أيفون حديثين وحقيبتين بهما ملابس داخلية وخليعة وبدل رقص وعملات أجنبية ومحلية، وذلك في أثناء اختبائها في شقة بالإسكندرية.

كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من إلقاء القبض على الموديل سلمي الشيمي في محافظة الإسكندرية، لاتهامهما بنشر صور ومقاطع فيديو مخلة تدعو إلى الفسق والفجور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.