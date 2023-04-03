إصابة 7 مواطنين فى حادث تصادم سيارة بشجرة فى المنوفية

أصيب 7 مواطنين، وذلك إثر إصطدام سيارة أجرة بشجرة بطريق شبين الكوم- طنطا، بمدخل قرية زنارة تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد إصابة 7 مواطنين، وذلك إثر إصطدام سيارة أجرة بشجرة بطريق شبين الكوم- طنطا بمدخل قرية زنارة على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت إشراف مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.