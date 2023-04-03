الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 7 مواطنين فى حادث تصادم سيارة بشجرة فى المنوفية

حادث
حادث

أصيب 7 مواطنين، وذلك إثر إصطدام سيارة أجرة بشجرة بطريق شبين الكوم- طنطا، بمدخل قرية زنارة تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد إصابة 7 مواطنين، وذلك إثر إصطدام سيارة أجرة بشجرة بطريق شبين الكوم- طنطا بمدخل قرية زنارة على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت إشراف مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مواطنين شبين الكوم - طنطا قرية زنارة المستشفى مدير أمن المنوفية شرطة النجدة بمديرية

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