الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل «علاقة مشروعة» الحلقة 12.. ماذا سيفعل «عمرو» بعد أن فقدت «بثينة» جنينهما؟

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

ينتظر عشاق دراما رمضان 2023، مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12، بطولة النجم ياسر جلال، والنجمات مي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والمذاع عبر قنوات DMC وDMCدراما والحياة، مساء اليوم الإثنين، والتي ستشهد أحداثًا مُثيرة وتحمل العديد من المفاجآت الصاخبة.

 

وتشهد الحلقة الـ12 من مسلسل علاقة مشروعة، مساء اليوم، تصاعدًا في الأحداث، ومفاجآت غير متوقعة، خاصة بعدما انتهت الحلقة الماضية بتحوّل درامي مشوّق، نال إعجاب الجمهور وجذب المتابعين لمشاهدة حلقة اليوم عبر شاشة التلفاز.

 

وانتهت الحلقة 11 من مسلسل علاقة مشروعة، بفقد مي عمر لجنينها، وإصابتها بحالة من الذهول والإنكار لما أخبرها الطبيب بشأن طفلها، بعدما تعرَّضت لإصابة مفاجئة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، بصحبة صديقتها المقرَّبة «دينا» الشخصية التي تُجسدها الفنانة بسنت شوقي.

 

وتعوض أحداث المشهد، عندما شعرت «بثينة» بآلام في معدتها أثناء صعودها سُلم الطابق الأعلى للبيت، تعرضت على آثره للسقوط على الأرض، وعلى الفور قامت بالاتصال على صديقتها «دينا» بسنت شوقي، وطلبت منها الحضور إليها سريعًا وأخذها إلى المستشفى.

 

وبعد وصول «بثينة» إلى المستشفى وهي غائبة عن الوعي، أجرى لها الطبيب عدد من الفحوصات الطبية، وبعد أن فاقت، فاجأها الطبيب بأنها قد فقدت «الجنين»، لتصطدم «بثينة» بالخبر، وانتهت الحلقة في إطار تشويقي لما ستكشفه حلقة اليوم.

 

ولم يعرف «عمرو» الشخصية التي يُجسدها الفنان ياسر جلال، بأنَّ زوجته الثانية «بثينة» قد فقدت جنينهما، ويتساءل المشاهدين، هل ستُخبره بفقد الجنين؟ أم ستُخفي ذلك خوفًا من طلاقهما وبُعد «عمرو» عنها؟، وهو ما ستكشفه الحلقة الـ12 من مسلسل علاقة مشروعة، مساء اليوم.

 

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

 

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».

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