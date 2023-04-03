الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادى: العلاقات المصرية السعودية راسخة وممتدة عبر التاريخ

الدكتور خالد الشافعي
الدكتور خالد الشافعي

أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن العلاقات المصرية السعودية راسخة وممتدة عبر التاريخ إلى عقود وأجيال كثيرة، فالعلاقات تشهد منافع متبادلة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال العامين الماضيين بحوالي 13.5%، كما وصل حجم الواردات إلى 10.4 مليار دولار بدلًا من 9.1 مليار دولار. 

وأضاف «الشافعي» في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصلت إلى 32 مليار دولار من خلال 6800 شركة سعودية عاملة في مصر، مؤكدًا أن مصر أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية على مستوى الوطن العربي، مشيرًا إلى أن العلاقات قائمة على تبادل المصالح والمنافع وما يهم الشعبين الشقيقين.

وتوقع الخبير الاقتصادي زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن مصر والسعودية هما الركيزتان الأساسيتان في استقرار منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، مؤكدًا أن العالم أجمع يعمل حساب للبلدين (مصر والسعودية) وذلك لقوة ومتانة العلاقة بينهما.

الدكتور خالد الشافعي العلاقات المصرية السعودية الاستثمارات السعودية مصر الوطن العربى حجم التبادل التجاري

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