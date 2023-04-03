الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انهيار جزئى بجسر بهى الدين فى سيوة.. والدفع بـ22 سيارة لإعادة التأهيل والردم

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت مدينة سيوة، جنوب مطروح، انهيارا جزئيا بجسر قرية بهي الدين، مما تسبب في ذعر الأهالي تخوفا من انهيار منازلهم.

وقال محمد بكر، رئيس مجلس ومدينة سيوة، خلال حديثه لـ«الدستور»، إن انهيار جسر بهي الدين يرجع سببه لشدة الرياح التي تسببت في ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بالبحيرة ما أدى إلى الانهيار الجزئي للجسر.

وأوضح أنه تم على الفور الدفع بـ22 سيارة و3 لوادر، بالتنسيق مع شركة سيوة لأعمال المحاجر وإدارة المياه الجوفية والري، برئاسة مجلس ومدينة سيوة، لإعادة تأهيل وردم الجسر مرة أخرى، مشيرا إلى أن محافظ مطروح يتابع جهود تأهيل الجسر مرة أخرى والتى تتم على قدم وساق. 

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الصرف الزراعي المياه الجوفية انهيار جسر مياه الصرف الزراعى محافظ مطروح مجلس ومدينة سيوة

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انهيار جزئى بجسر بهى الدين فى سيوة.. والدفع بـ22 سيارة لإعادة التأهيل والردم

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