نيفين القباج تفتتح وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة 6 أكتوبر

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة 6 أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، والدكتور جمال سامي، رئيس جامعة 6 أكتوبر، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة 6 أكتوبر لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والأستاذ مصطفى إسماعيل، أمين عام الجمعية الشرعية، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

كما وقعت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الجامعة بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة، بالإضافة إلى تكريم الطلاب الفائقين من الجامعة، وصرف مكافآت للطلاب المتميزين من ذوي الإعاقة.

ويأتي افتتاح الوحدة في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة من أجل تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وفي ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة في دعم وتنمية رأس المال البشري من المعارف والمهارات والاتجاهات واستغلال إمكاناتهم كأفراد أسوياء ومنتجين فى المجتمع.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن لديها إيمانًا عميقًا بأهمية التعليم الجامعي في تغيير حياة الشباب والنهوض بأحوالهم المعيشية في المستقبل والارتقاء بسلوكياتهم اليومية؛ هو ما جعلنا حريصين على العمل مع كل الكيانات والمؤسسات التعليمية، بل ومن داخلها؛ لتعظيم دورها في بناء الإنسان المصرى، الذى يعد هدف الدولة الأول والثمرة الأولى لكل جهود التنمية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تعد بعيدة عن هذا المسار بل تعد شريكًا فعليًا وحقيقيًا في كل الخطط والبرامج التى تطلقها كل مؤسسات الدولة مستهدفة بناء الإنسان وتنمية وعيه والارتقاء بقدراته الإنتاجية وتنمية مهاراته الحياتية.

وأضافت أن دور الجامعات لم يعد مقصورًا على التأهيل العلمى والمعرفى للطلاب وإنما تجاوزت مهامها الأدوار التقليدية وباتت مسئولة عن تأهيل الطلاب اجتماعيًا وثقافيًا، وباتت مستهدفة من قبل الوزارة بإتاحة مختلف الخدمات والبرامج التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى سواء كانت هذه البرامج تأهيلية أو تثقيفية أو توعوية أو اقتصادية أو علاجية سواء كان هذا الطالب طبيعيًا أو من ذوى الإعاقة.