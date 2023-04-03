الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

ملخص أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11 لـ روبي

حضرة العمدة
حضرة العمدة

يرغب الكثيرين ممن لم يتمكنوا من متابعة الحلقات السابقة في معرفة ملخص أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11 للفنانة روبي والذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك 2023/1444 وذلك لمتابعة باقي الحلقات والتي تدور في إطار اجتماعي ويناقش قضايا مهمة في المجتمع المصري من خلال سيدة تتولى منصب العمدة في قرية ريفية.

ملخص أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11

تناولت الحلقة الحادية عشر من المسلسل الرمضاني حضرة العمدة أحداث مثيرة بدأت بكوابيس إطار منصور شقيق شلباية والتي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر بسبب الهجرة الغير شرعية وإحساسه بالذنب اتجاه الضحايا حيث جرى أمام المنزل وهو يمسك بيده مسدس يحاول قتل عصابة مافيا الهجرة غير الشرعية التي يراها في الكوابيس حيث أعرب عن خوفه من إصابته بالجنون.

وفي جانب آخر، شهدت أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11 اجتماع بين القيادي الإخواني إيهاب فهمي وبين جلال الفارس والذي يجسد دوره الفنان أحمد رزق و حديثهم عن الصفحات الإلكترونية الوهمية الهادفة لنشر معلومات مضللة لعقول أهالي القرية وفي الوقت ذاته تحاول روبي بصفتها عمدة تل شبورة محاولة إقناع أحد فتايات القرية وتدعى سماح من التخلي عن فكرة الانتحار والنزول من سطح المنزل وأنها سوف تحل كافة المشاكل مع زوجها التي تعاني منها بنفسها وأنها سوف تضمها إلى حملة نسائية لحل مشاكل أهل القرية.

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مواعيد عرض مسلسل روبي حضرة العمدة رمضان 2023

يمكن لجمهور الدراما الرمضانية متابعة أحداث مسلسل الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى (حضرة العمدة) المعرض خلال شهر رمضان الحالي 2023 /1444 وذلك عبر شاشة قناة الحياة وهى أحد قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تمام الساعة 8:15 مساءا فيما يعاد للمرة الأولى الساعة 2:30 صباحا والثانية الساعة 10:30 صباح اليوم التالي.

كما يعرض المسلسل عبر منصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءا فيما يعرض عبر شاشة قناة الحياة دراما الساعة 10 مساءاً ويعاد الساعة 8 صباح اليوم التالي ويعاد للمرة الثانية الساعة 2.15 ظهرا بتوقيت القاهرة.

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أبطال مسلسل حضرة العمدة رمضان 2023

ملخص أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11 محور اهتمام الملايين حيث يشارك في المسلسل العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم الفنانة روبي والفنان أحمد رزق والفنان أحمد بدير والفنان محمد محمود عبد العزيز والفنان محمود حافظ والفنانة سميحة أيوب والفنان إدوارد والفنانة وفاء عامر والفنانة دينا المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

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ملخص أحداث مسلسل حضرة العمدة أحداث مسلسل حضرة العمدة مسلسل حضرة العمدة حضرة العمدة الحلقة 11 الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي ابراهيم عيسى

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