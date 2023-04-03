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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

ملخص أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 12.. ماذا حدث في شطانوف؟

مسلسل سره الباتع
مسلسل سره الباتع

يحصد ملخص أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 12 والتي تم عرضها عبر شاشة قناتي ON والحياة نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المسلسل مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس تحمل اسم حادثة شرف وهى مجموعة قصصية تشير إلى حقبة من التاريخ المصري.

ملخص أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 12

تتناول الحلقة الثانية عشر من المسلسل الرمضاني سره الباتع عن المذبحة التي قام بها الجنرال الفرنسي حيث قتل عدد كبير من الفلاحين وإرسال جثثهم إلى أهلهم في قرية شطانوف كنوع من عقاب الأهالي على تهريب الشاب حامد خلال محاكمته على قتل أحد قادة الجيش الفرنسي والذي قام بتسليم نفسه عقب القبض على شيخ البلد والد حبيبته صافية.

وشهدت الحلقة أيضا تاريخ الجماعة الإرهابية في التعدي على مقامات والأضرحة ومحاولة هدمها خلال فترة الانفلات الأمني عام 2011 ومحاولتهم هدم مقام السلطان حامد في قرية شطانوف حيث يتصدر لهم أحمد فهمي في محاولة منه لمعرفة قصة السلطان حامد.

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أحداث سره الباتع الحلقات السابقة 

فيما تناولت الحلقات السابقة محاولات أهل قرية شطانوف حماية حامد من أيادي الجيش الفرنسي حيث قام جميع الشباب برسم الوشم وقطع أصابعهم ليتوه بينهم ولا يتمكنوا من القبض عليه وفي الجانب الآخر يعترض البروفسور كليمون والذي يجسد دوره الفنان حسين فهمي على سياسات قائد الحملة الفرنسية بيللو في التعامل مع أهلي قرية شطانوف واتهامه بالعنف مع الفلاحين وأنه السبب في إراقة الدماء والعنف.
 

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مواعيد عرض مسلسل خالد يوسف سره الباتع

يعد المسلسل الرمضاني سره الباتع التجربة الأولى للمخرج خالد يوسف في التليفزيون لذلك يبحث قطاع كبير على ملخص أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 12 لمشاهدته خاصة وأن هناك أكثر من 60 ممثل من أجيال مختلفة يشاركون في العمل الفني ويعرض عبر شاشة قناتي ON والحياة في مواعيد تتناسب مع كافة الراغبين في متابعة المسلسل.

يعرض المسلسل على شاشة قناة ON طوال شهر رمضان في تمام الساعة 7:30 مساءا ويعاد في تمام الساعة 6:15 صباحا فيما يعرض عبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل ويعاد الساعة 8:00 في صباح اليوم التالي فيما يعرض عبر منصة Watch It الرقمية الساعة 6:30 مساءا.

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