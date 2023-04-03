الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ملخص أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 11.. مواقف كوميدية بين شفيق والمرضى

مسلسل الصفارة
مسلسل الصفارة

يستمر عرض مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين عبر مجموعة قنوات Dmc ، واستكمت أمس الأحد أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 11 بعد نهايتها في الحلقة السابقة على استيقاظ أحمد أمين الذي يجسد شخصية «شفيق» داخل أحد الغرف بمستشفى  النفسية لعلاج الغضب.

ملخص أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 11

حسب تفاصيل أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 11 عانى «شفيق» من نوبات الغضب بعد عصبيته الشديدة وشجاره مع «علاء» ومدير الشركة في الحفل بنهاية أحداث الحلقة السابقة، ووجد «شفيق» نفسه مكتفًا بالأغلال في السرير ليدرك بعد ذلك شجاره المستمر مع زميله بالغرفة بحثًا عن الصفارة.

ويظهر أخو شفيق «وجيه » الذي يؤدى دوره الفنان طه دسوقي ، والذي علم من شفيق عن الصفارة التي تنقله بين الزمن  وأنه حصل عليها من شيخ يدعو لبلوب ، ليبدأ بحث وجيه عن الشيخ لبلول للحصول على صفارة جديدة لشقيقه تمكنه من الخروج من المستشفى النفسي بعد أن وفي مشهد آخر، يظهر شقيق شفيق "وجيه"، وهو يحاول الوصول إلى الشيخ لبلوب ليعطيه صفارة جديدة حتى يستطيع شقيقه الخروج من المصحة، بعد أن أكد الطبيب المعالج لشفيق أنه يعاني هلاوس ولا توجد صفارة رغم أنها موجودة بصندوق الامانات بالمستشفى وهو ما سيعترف به الطبيب لشفيق في وقت لاحق من الحلقة.

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ورغم توجيهات وجيه لأخيه بعد الحديث عن الصفارة أمام الأطباء ليتمكن من الخروج من المستشفة إلا أنه بدأ في البحث عن الشيخ لبلول والتزم شفيق باتفاقه مع أخيه ليعود لحياته العادية، ويؤكد وجيه لاخيه أن علاء الذي يؤدى دوره الفنان «حاتم صلاح »صديقه الذى أحضره إلى هذه المصحة من أجل العلاج.

مواقف كوميدية بين شفيق والمرضى

تسرد الحلقة 11 من مسلسل الصفارة مواقف  طريفة وكوميدية بين شفيق والمرضى داخل المستشفى ، ثم يزور علاء المصحة ويجلس مع الدكتور ويعطيه مبلغ كبير من المال ليحافظ على بقاء شفيق داخل المصحة حتي يستطيع التقرب من شيرين «اية سماحة» حبيبه شفيق .

ولكن يتمكن شفيق في نهاية الحلقة من الحصول على الصفارة بعد أن يسرقها أحد زملاءه المرضي من الأمانات ليعود إلى يوم الحفل الذي تقوم بهد الشركة ويقرر شفيق وقتها أنه سيرضى بما كتبه الله له ، لينتهي مسلسل الصفارة الحلقة 11 بوجود شفيق في حياة أخرى نقلته لها الصفارة.

قنوات عرض مسلسل الصفارة

يتم عرض مسلسل الصفارة  عبر منصة watch it الساعة 8 مساء، وعبر مجموعة قنوات DMD ، ومسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ، ويعرض الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً على قناة dmc .

ويعرض مسلسل الصفارة الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً على قناة dmc دراما .

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