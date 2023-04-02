«الصفارة» الحلقة 11.. أعمال شارك فيها الفنان سمير حكيم في المسلسل الرمضاني

انتهت الحلقة الـ11 من مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، حيث شهدت ظهور خاص للفنان سمير الحكيم فى مشهد مؤثر مع الفنان أحمد أمين وهو ينصحه بالرضا دائمًا، وأن المكتوب له أفضل من الذي يسعى إليه أو يسعي لاتخاذه.

وشك الفنان أحمد أمين فيه وأن هذا الرجل العجوز على دراية بقصة الصفارة، ما جعل أحمد أمين يسأله:" أنت تعرف حاجة عن الصفارة؟"

وظهر الفنان سمير الحكيم فى مسلسلات رمضان لعام 2020 حيث شارك في 5 مسلسلات في موسم رمضان لعام 2020 حيث شارك في مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، والذى حقق نجاحاً كبيراً، من تاليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، كما شارك في مسلسل "النهاية" بشخصية رجل ماسونى، مع يوسف الشريف، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وشارك في بطولته سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيٌق وآخرون.

كما شارك في مسلسل ونحب تانى ليه، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وجسد شخصية مساعد المخرج عبد الله – شريف منير، زوج غالية ياسمين عبد العزيز في أحداث الكمسلسل، الذى شارك في بطولته كريم فهمى، وسوسن بدر، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وإسلام جمال، وتارا عماد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.

الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي.

مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.