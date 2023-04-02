الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«الصفارة» الحلقة 11.. أعمال شارك فيها الفنان سمير حكيم في المسلسل الرمضاني

الفنان سمير حكيم
الفنان سمير حكيم

انتهت الحلقة الـ11 من مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، حيث شهدت ظهور خاص للفنان سمير الحكيم فى مشهد مؤثر مع الفنان أحمد أمين وهو ينصحه بالرضا دائمًا، وأن المكتوب له أفضل من الذي يسعى إليه أو يسعي لاتخاذه.

وشك الفنان أحمد أمين فيه وأن هذا الرجل العجوز على دراية بقصة الصفارة، ما جعل أحمد أمين يسأله:" أنت تعرف حاجة عن الصفارة؟"

وظهر الفنان سمير الحكيم فى مسلسلات رمضان لعام 2020 حيث شارك في 5 مسلسلات في موسم رمضان لعام 2020 حيث شارك في مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، والذى حقق نجاحاً كبيراً، من تاليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، كما شارك في مسلسل "النهاية" بشخصية رجل ماسونى، مع يوسف الشريف، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وشارك في بطولته سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيٌق وآخرون.

كما شارك في مسلسل ونحب تانى ليه، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وجسد شخصية مساعد المخرج عبد الله – شريف منير، زوج غالية ياسمين عبد العزيز في أحداث الكمسلسل، الذى شارك في بطولته كريم فهمى، وسوسن بدر، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وإسلام جمال، وتارا عماد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.

الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي.

مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

الصفارة مسلسل الصفارة الحلقة 11 مسلسل الصفارة الحلقة الحادية عشر الحلقة 11 مسلسل الصفارة الحلقة الحادية عشر من مسلسل الصفارة مسلسل الصفارة مسلسلات رمضان 2023 اعلان مسلسل الصفارة مسلسلات رمضان رمضان 2023 مسلسل الصفارة رمضان 2023 رمضان 2023 مسلسلات مسلسل الصفارة ٢٠٢٣ مسلسل الصفارة للعرض في شهر رمضان 2023 مسلسل الصفارة بطولة احمد امين مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

تاريخ الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسى وملك السعودية وولى عهده (تايم لاين)

متعة الدراما.. أهالى السيدة زينب: بنفطر على «جعفر العمدة» والمسلسل عبَّر عن أصالة الحى العريق

«الكتيبة 101» الحلقة 11.. جمع معلومات للتوصل لهوية قاتلي الشيخ موسى الدلح

حفاوة بالغة.. لحظات استقبال قادة مصر والسعودية تعكس الإخوة والصداقة بين البلدين (صور)

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 120 فرش حشيش بطنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص