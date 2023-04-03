الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

ملخص مسلسل جميلة 11.. موعد عرض الحلقة الـ 12 والقنوات الناقلة

مسلسل جميلة
مسلسل جميلة

زاد التشويق والإثارة في مسلسل جميلة الحلقة 11، للنجمة ريهام حجاج، والتي تخوض به مارثون السباق الرمضاني هذا العام، مع مشاركة كوكبة من ألمع نجوم الدراما لعل أبرازها الفنانة سوسن بدر والنجمة عبير صبري.

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 11

في أحداث مسلسل جميلة الحلقة 11، شهدت الكثير من الاحداث المحورية التي قد تتغير بها مجريات الحلقات القادمة، كرغبة جميلة والتي تقوم بدورها الفنانة ريهام حجاج في الإنجاب من زياد زوجها والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل.

مسلسل جميلة الحلقة 11.. شريف يحاول التقرب لزياد للسيطرة على فيديو شهيرة

فيما شهدت الحلقة أيضًا محاولة شيري، والتي تقوم بدورها الفنان يسرا اللوزي، بصحبة هشام زوجها والذي يجسد دوره الفنان أحمد وفيق، في تنفيذ خطة الإيقاع بين زياد وجميلة.

أخبر هشام، شيري، برغبة جميلة في الإنجاب، حيث طلبت منه متابعة الحمل، بحكم أنه طبيب نساء، الأمر الذي يدفع شيري لتغير خطتها، من أجل الفوز بأموال جميلة.

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مسلسل «جميلة».. ريهام حجاج ترغب في الإنجاب وشيري تغير خطتها

مواعيد عرض الحلقة مسلسل جميلة الحلقة 12 والقنوات الناقلة

مع تصاعد الأحداث بمسلسل جميلة، يبحث الكثيرين، عن موعد عرض الحلقة الثانية عشر من المسلسل، والقنوات الناقلة، فهناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة،  فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحا.

مسلسل جميلة الحلقة 11.. يونس يتسبب في المشاكل بين هاني عادل وريهام حجاج

أبطال وصناع مسلسل جميلة

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

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