الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الكهرباء يجتمع بمنفذي مركز التحكم القومي الجديد بالعاصمة الإدارية

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قيادات ومجموعة العمل الخاصة بإنشاء مركز التحكم القومي الجديد بالعاصمة الإدارية من تحالف شركة سيمنز العالمية وحسن علام، بحضور واستشاري المشروع عدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتناول اللقاء بحث تطور الأعمال وجودته بمشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالشبكة القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويتم إنشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية، حيث اطلع شاكر على سير تنفيذ الأعمال مقارنة بالجدول الزمني المخطط.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع شركة سيمنز العالمية في عدد من المشروعات وأهمية ذلك لمواكبة خطة الحكومة وتعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات لتحسين كفاءة المنظومة الكهربية مما يتطلب تطوير مركز التحكم والمراقبة للشبكة القومية الكهربية على مستوى الجمهورية ذات الجهود الفائقة 500 ك.ف و220 ك.ف و132 ك.ف لتعزيز وتأمين إمدادات الطاقة الكهربية المطلوبة لتوسعات التنموية على مستوى الجمهورية وكذلك الربط الدولي مع الدول المجاورة.

ومن جانبه استعرض مدير المشروع ما تم من أعمال تنفيذية بالمقارنة مع الجدول الزمني مع تأكيده بالالتزام الكامل بجودة التنفيذ واشاد بالتعاون المثمر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء واستشاري المشروع.

وأكد الدكتور شاكر على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني وجودة التنفيذ مع ثقته الكبيرة في خبرة الشركتين في مجال التحول الرقمي ومراكز التحكم الحديثة والشبكات الذكية.

وزير الكهرباء يجتمع العاصمة الإدارية

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